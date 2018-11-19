УФА, 19 ноя — РИА Новости. Около жилого дома в Уфе провалился грунт, в образовавшуюся яму попали два автомобиля, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.

По данным ведомства, провал грунта произошел в микрорайоне Нижегородка в трех метрах от дома №7 на улице Болотной, пострадавших в результате инцидента нет.

"Образовалась яма размерами 10 на 10 метром, глубиной 1,5 метра. В результате провала в яме оказались две автомашины. Никто не пострадал, провал в размерах не увеличивается, угрозы жилому дому нет", — сообщили в башкирском МЧС.

Планируется, что в светлое время суток сотрудники районной администрации поднимут автомобили из ямы.

"На месте находятся оперативные группы спасателей и работники водоканала. Предварительно, поврежден трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. Когда из ямы достанут автомобили, будут проведены аварийно-восстановительные работы и отсыпка ямы", — добавили в ведомстве, отметив, что специалисты выясняют причину провала грунта.