В Тульской области произошло крупное ДТП с автобусом

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пассажирский автобус и 4 легковых автомобиля столкнулись на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 217-м километре трассы М-2 "Крым" в Щёкинском районе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Кировоград, и 4 легковушки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковых автомобилях, один из которых погиб, двое госпитализированы.

В автобусе находились 37 человек, пассажиры доставлены к месту следования резервным транспортом. К ликвидации последствий ДТП привлекались 32 человека и 10 единиц техники.