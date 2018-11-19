Около администрации Камчатки задержан мужчина с похожим на обрез предметом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМАЧАТСКИЙ, 19 ноя — РИА Новости. Мужчина с похожим на обрез предметом в руках задержан в центральной части Петропавловска-Камчатского, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Он отметил, что по данному факту проводится разбирательство. Кроме того, будет организована экспертиза, которая установит, действительно ли в руках у задержанного было огнестрельное оружие.
В свою очередь в правительстве края сообщили, что мужчина был задержан прямо у здания администрации региона.
"У здания правительства Камчатского края задержали мужчину с предметом, похожим на обрез. Совместную операцию по задержанию провели сотрудники Росгвардии и УМВД России по Камчатскому краю. В настоящее время личность задержанного устанавливается", — говорится в заявлении властей.