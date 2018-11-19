В заксобрании Красноярского края подтвердили смерть первого вице-спикера

КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь председателя законодательного собрания Красноярского края Владимир Корецкий подтвердил информацию о кончине первого вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко.

В понедельник источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в Красноярске возле дома по улице Декабристов обнаружено тело первого заместителя краевого парламента, предположительно, выпавшего из окна. В настоящее время территория вокруг дома оцеплена. На месте работают следственно-оперативная группа и находятся журналисты.

"Я подтверждаю, что Алексей Михайлович ушел от нас. Подробности не знаю, обращайтесь в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.

В МВД региона данную информацию оставили без комментариев. В СК обещали предоставить данные позже.

Клешко родился 2 апреля 1970 года в Абакане (Хакасия). В парламенте Красноярского края работал с 2001 года.