КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. В центре Красноярска у жилого дома нашли тело вице-спикера краевого парламента, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В МВД региона информацию оставили без комментариев. В СК сообщили, что предоставят комментарий позже.
Как передает корреспондент РИА Новости, двор дома оцеплен. На месте работают следователи, полиция, эксперты-криминалисты. Тело погибшего еще не увезли.
Клешко родился второго апреля 1970 года в столице Хакасии городе Абакане. В парламенте Красноярского края работал с 2001 года.