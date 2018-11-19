КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. В центре Красноярска у жилого дома нашли тело вице-спикера краевого парламента, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Около 07.00 (03.00 мск) утра поступило сообщение, что возле дома по улице Декабристов обнаружен труп первого заместителя краевого парламента Алексея Клешко", — сказал собеседник агентства.

В МВД региона информацию оставили без комментариев. В СК сообщили, что предоставят комментарий позже.

Как передает корреспондент РИА Новости, двор дома оцеплен. На месте работают следователи, полиция, эксперты-криминалисты. Тело погибшего еще не увезли.

Клешко родился второго апреля 1970 года в столице Хакасии городе Абакане. В парламенте Красноярского края работал с 2001 года.