ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое пламя на крупном пожаре в торговом комплексе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в ТЦ "Бум" на улице Русская поступило в 1.28 местного времени (18.28 мск воскресенья). Через три минуты на место прибыли первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления задействованы звенья газодымозащитной службы. При проведении разведки никого не обнаружено. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров.

"В 8.31 (1.31 мск) в торговом помещении на улице Русская во Владивостоке ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается", — говорится в сообщении.