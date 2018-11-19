Во Владивостоке возник пожар в торговом комплексе

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади в 1600 квадратных метров в торговом комплексе во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Уже через три минуты (в 1.31) на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. При проведении разведки никого обнаружено не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 1600 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают тушить пожар. Задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц техники.
В местных соцсетях размещено видео пожара, на нем видно, как горит ТЦ "Бум".