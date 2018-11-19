Устроившая самоподрыв в Грозном женщина родилась в Адыгее

© Кадр из видео с места происшествия

© Кадр из видео с места происшествия

Женщина подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного. 17.11.2018

Женщина подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного. 17.11.2018

© Кадр из видео с места происшествия

© Кадр из видео с места происшествия

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женщина, подорвавшая себя возле полицейского КПП в Грозном, является уроженкой Адыгеи, которая в последнее время проживала в Дагестане. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления СК по Чечне.

По его словам, следствие установило личность злоумышленницы — это 25-летняя Карина Спиридонова, 1993 года рождения, которая была зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время проживала в Дагестане.

В свою очередь, в МВД по Адыгее сообщили, что в республике Спиридонова никогда не проживала. "Была проездом, поездом. Получила только свидетельство о рождении", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Следователи изъяли с места происшествия предметы, которые представляют значение для следствия. Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников преступления.

Ранее врио главы МВД по Чеченской республике Апти Алаудинов сообщил, что около 16.00 в субботу молодая женщина устроила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе. Смертница погибла, больше никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".