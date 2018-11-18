СК выясняет обстоятельства гибели мужчины под электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка организована после гибели в субботу мужчины под колесами поезда в Московской области, сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ по факту смертельного травмирования мужчины в Московской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.