СК выясняет обстоятельства гибели мужчины под электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка организована после гибели в субботу мужчины под колесами поезда в Московской области, сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным следствия, вечером 17 ноября на 21-м километре перегона "Мытищи – Подлипки-Дачные" электропоезд "Москва-Монино" смертельно травмировал мужчину.

"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ по факту смертельного травмирования мужчины в Московской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.