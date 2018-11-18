Подорвавшая себя в Грозном уроженка Адыгеи никогда не жила в республике

КРАСНОДАР, 18 ноя — РИА Новости. Подорвавшая себя в Грозном уроженка Адыгеи никогда не жила в республике, только получила свидетельство о рождении, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Ранее врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов сообщил журналистам, что в субботу около 16.00 мск неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Она погибла, других жертв и пострадавших не было.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Грозном. Кадры с места ЧП

Представитель СК по республике сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и начале расследования. Следствие установило личность смертницы, сообщив только, что это 25-летняя женщина. Источник в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказал, что погибшая — уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время женщина проживала в Дагестане.

"Она в Адыгее никогда не проживала. Была проездом, поездом. Получила только свидетельство о рождении", — рассказали РИА Новости в республиканском МВД.