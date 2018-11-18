В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали более 500 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Более 500 человек эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде после срабатывания пожарной сигнализации, часть посетителей в панике пыталась взломать двери подземной парковки, хотя они не могли быть путем для эвакуации, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Нижегородской области.
"На место происшествия немедленно отправили 12 машин и 48 сотрудников МЧС. Пожарные обследовали здание, возгорания не обнаружено. Причиной происшествия стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Всего из помещений торгового центра было эвакуировано более 500 человек. Из кинотеатров люди эвакуировались самостоятельно. Из расположенного в торговом центре ресторана посетителей пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС, потому что люди не хотели покидать заведение", — рассказали в региональном МЧС.
Сотрудники МЧС, комментируя видео в соцсетях, заявили РИА Новости, что для эвакуации в торговом центре используются другие выходы.
Собеседник агентства высказал предположение, что причиной подобного поведения людей могла стать паника, которая помешала мыслить логично. В МЧС также рассказали, что сотрудник службы госпожнадзора посетит торговый центр с внеплановой проверкой, "найдет эти двери и все еще раз проверит, чтобы прояснить этот вопрос до конца".