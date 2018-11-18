СК установил личность женщины, совершившей самоподрыв в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 ноя — РИА Новости. Следствие установило личность женщины, подорвавшей себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного, это 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Чечне.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время проживала в Дагестане.

"Да, подтверждаем, погибшая женщина — Карина Спиридонова, 1993 года рождения, уроженка Адыгеи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи изъяли с места происшествия предметы, имеющие значение для следствия.

"В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников данного преступления", — отметили в ведомстве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Грозном. Кадры с места ЧП

Ранее врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов сообщил журналистам, что в субботу около 16.00 мск молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Смертница погибла, других жертв и пострадавших не было.

СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".