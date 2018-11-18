В Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь разнять драку

МАХАЧКАЛА, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по республике Дагестан.

Инцидент произошел минувшей ночью у входа в одно из городских кафе, когда сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил пресечь конфликт находящихся там людей.

"В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение. Обстоятельства случившегося устанавливаются", — говорится в сообщении.