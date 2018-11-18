Пострадавших в ДТП с автобусом на ж/д переезде доставили в Саратов

САРАТОВ, 18 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи доставили в Саратов обоих пострадавших при столкновении автобуса и грузового поезда на переезде у границы с Казахстаном, в результате которого погибли пять человек, они остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

В субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Колоколов сообщил, что врачи санитарной авиации с профильными врачами областной клинической больницы доставят обоих пострадавших из Озинок в Саратов после стабилизации их состояния.

"Вчера вечером двое пострадавших были доставлены в Саратов, находятся в областной клинической больнице. Состояние — тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сказал собеседник агентства.