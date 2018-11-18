СК возбудил дело после самоподрыва женщины в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 ноя — РИА Новости. Следствие квалифицировало самоподрыв женщины в Чечне, как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК по республике.

"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ…", — отметил собеседник.

Следствие установило личность смертницы, это 25-летняя женщина, однако других данных о личности женщины не сообщается.

В то же время, источник в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщил, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время женщина проживала в Дагестане.

В субботу около 16:00 мск неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Смертница погибла, других жертв и пострадавших не было.