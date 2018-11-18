В Грозном женщина подорвала себя у КПП

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Грозном совершила самоподрыв неизвестная женщина, сообщил журналистам врио главы МВД по Чеченской республике Апти Алаудинов.

По его словам, инцидент произошел у КПП в Старопромысловском районе около 16:00 в субботу.

По данным МВД, девушка приблизилась к федеральному посту полиции № 21. Несущие службу правоохранители, заметив ее неадекватное поведение, попросили остановиться и предъявить документы.

Алаудинов добавил, что женщина требование не выполнила и устремилась к посту. Правоохранители в этот момент заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел. После этого женщина подорвала себя.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, так как удалось не подпустить преступницу к полицейским.

Происшествие на ситуацию в городе не повлияло. Транспорт и торговые организации работают в обычном режиме, отметил Алаудинов.

Сотрудники полиции оцепили место инцидента. К работе приступила следственная бригада, сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель регионального управления Следственного комитета России по Чечне.

Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности подорвавшейся и поиску ее возможных сообщников.

По предварительным данным, женщина является уроженкой Дагестана.