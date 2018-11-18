Житель Подмосковья из ревности убил двух своих гостей

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мужчина в Солнечногорском районе на северо-западе Подмосковья из ревности зарезал двух гостей и попытался покончить с собой, он в реанимации, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.

В субботу вечером она сообщала об еще одном двойном убийстве и ревности в Подмосковье: мужчина застрелил бывшую жену и своего родственника, а затем покончил с собой в Видном в Ленинском районе, близ столичных районов Бирюлево.

"Семнадцатого ноября… на территории частного домовладения, расположенного в посёлке Поварово Солнечногорского района, обнаружены тела двух человек с множественными ножевыми ранениями… Тело женщины 1972 года рождения находилось на втором этаже дома, а мужчины 1949 года рождения — в хозяйственной постройке. Кроме того, с указанной территории госпитализирован хозяин домовладениям с колото-резаными ранами", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 63-летний хозяин дома приревновал свою сожительницу к гостившему у них мужчине и нанёс ему смертельные ножевые ранения, а затем так же он убил гостью. "После этого он рассказал о случившемся своей сожительнице и нанёс себе колото-резаные ранения в живот… Хозяин домовладения в настоящее время находится в реанимации, в связи чем производство с ним следственных и процессуальных действий пока не возможно", — сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", на месте работают следователи.