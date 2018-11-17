Пострадавших в ДТП с автобусом на переезде доставят в Саратов

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Обоих пострадавших в результате столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, после стабилизации состояния доставят в Саратов, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса.

"Два человека будут эвакуированы в Саратов", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Озинки после трагедии оперативно прибыла специализированная бригада врачей из Ершова, направлена бригада санавиации с профильными врачами областной клинической больницы, которые после того, как стабилизируют состояние пострадавших, отвезут их в областной центр.