В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с КамАЗом

НАЛЬЧИК, 17 ноя — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии с участием трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Около 18.00 мск в субботу на федеральной трассе "Кавказ" между селениями Старый Черек и Аргудан в Урванском районе республики произошло ДТП с участием автомобилей "Камаз", "ВАЗ-2112" и "ВАЗ-2109". В результате столкновения, по предварительным данным, погибли три человека", — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.