В Ростовской области столкнулись автобус и легковушка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя — РИА Новости. Ребенок погиб, еще два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла около 15.00 мск субботы на автодороге "Матвеево-Курганский-Екатериновка".

"Водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ", — говорится в сообщении.

В автобусе, следовавшем по маршруту "Матвеево-Курганский-Селезневка", находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

В ДТП погибла девочка 2014 года рождения, находившаяся в легковом автомобиле. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.