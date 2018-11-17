В Грозном женщина совершила самоподрыв у КПП

ГРОЗНЫЙ, 17 ноя — РИА Новости. Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщил журналистам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

"На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв" — сказал Алаудинов.

По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы, отметил Алаудинов.

По его словам, не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а девушка осуществила самоподрыв. Жертв и пострадавших нет — удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции, добавил генерал.

В настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме, заключил он.