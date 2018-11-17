Для помощи пострадавшим в ДТП под Саратовом направили бригаду санавиации

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бригада санитарной авиации отправлена из Саратова в райцентр Озинки на границе с Казахстаном для оказания помощи пострадавшим при столкновении автобуса и грузового поезда на переезде, в результате которого погибли пять человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана. В ГИБДД и СК вероятным виновником ДТП назвали 61-летнего водителя автобуса.

"Бригада санавиации с профильными специалистами областной клинической больницы отправлена из Саратова наземным транспортом и уже находится на подъезде к Озинкам", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.