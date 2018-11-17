СК начал проверку после ДТП на переезде под Саратовом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Саратовской области, в результате чего пять человек погибли и двое пострадали, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана. В ГИБДД вероятным виновником ДТП назвали 61-летнего водителя автобуса.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что, по предварительным данным, водитель автобуса, который следовал от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом грузового поезда.