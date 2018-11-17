СК начал проверку после ДТП на переезде под Саратовом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Саратовской области, в результате чего пять человек погибли и двое пострадали, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что, по предварительным данным, водитель автобуса, который следовал от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом грузового поезда.