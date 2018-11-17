Попавший в ДТП под Саратовом автобус выехал на переезд на красный свет

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гражданин Казахстана, управлявший автобусом, выехал на красный свет на переезд и столкнулся с грузовым поездом в Саратовской области, в результате чего погибли пять человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления ГИБДД Елена Морозова.
Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана.
"По предварительным данным, 61-летний гражданин Казахстана, управляя автобусом Mercedes, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и допустил столкновение с товарным поездом", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили в пресс-службе губернатора области, ДТП произошло в 15 километрах от границы с Казахстаном.