Попавший в ДТП под Саратовом автобус выехал на переезд на красный свет

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гражданин Казахстана, управлявший автобусом, выехал на красный свет на переезд и столкнулся с грузовым поездом в Саратовской области, в результате чего погибли пять человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления ГИБДД Елена Морозова.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана.

"По предварительным данным, 61-летний гражданин Казахстана, управляя автобусом Mercedes, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и допустил столкновение с товарным поездом", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе губернатора области, ДТП произошло в 15 километрах от границы с Казахстаном.