В Кабардино-Балкарии скончались двое пострадавших в ДТП с КамАЗом

НАЛЬЧИК, 17 ноя — РИА Новости. В больнице скончались двое из четырех пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с "Камазом" на дороге в Кабардино-Балкарии в пятницу, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на 462-м километре федеральной трассы Р-217 вблизи селения Нартан произошло ДТП с участием автомобилей "Лада-Приора" и "Камаз". В результате пострадали четыре человека, которых с травмами средней степени тяжести доставили в РКБ города Нальчик. Все пострадавшие находились в "Приоре". Авария произошла в момент, когда грузовик выезжал со второстепенной дороги на главную трассу.

"Двое пострадавших — 25-летний водитель "Приоры" и его 24-летний пассажир — от полученных травм скончались в больнице. Они оба — жители поселка Кашхатау", — сказал собеседник агентства.