В Саратовской области начали проверку после ДТП с автобусом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением автобуса и грузового поезда на переезде в Озинском районе Саратовской области, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.
"Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением грузового поезда с автобусом в районе станции Озинки Саратовской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте работает и. о. ершовского транспортного прокурора Антон Смольников.