В Саратовской области начали проверку после ДТП с автобусом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением автобуса и грузового поезда на переезде в Озинском районе Саратовской области, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов-Уральск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, пятеро погибли, двое госпитализированы. Консул Казахстана в Астрахани Канат Шеккалиев уточнил, что погибли граждане Узбекистана, а пострадавшие — граждане Казахстана. По его словам, казахстанский автобус был заказным и следовал в сторону Казахстана.

"Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением грузового поезда с автобусом в районе станции Озинки Саратовской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте работает и. о. ершовского транспортного прокурора Антон Смольников.