Столкнувшийся с поездом автобус был заказным, заявил консул Казахстана

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Казахстанский автобус, столкнувшийся с грузовым поездом на переезде в Озинском районе Саратовской области, был не рейсовым, а заказным, сообщил РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов-Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, пятеро погибли, двое госпитализированы. Ранее Шеккалиев сообщил, что погибли граждане Узбекистана, а пострадавшие — граждане Казахстана.

"Это был не рейсовый автобус. Это был заказной автобус. Ехали из России в Казахстан, дальше пока информации нет, может быть, в Узбекистан… Автобус казахстанский, водитель и помощник — граждане Казахстана", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что удар при столкновении с поездом пришелся в заднюю часть автобуса, в связи с чем на месте погибли четверо пассажиров, а пятая пассажирка скончалась по пути в больницу.