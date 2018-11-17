Состояние пострадавших в ДТП под Саратовом граждан Казахстана тяжелое

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Двое граждан Казахстана, пострадавших в субботу в результате столкновения грузового поезда и автобуса на переезде в Озинском районе Саратовской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.
"Граждане Казахстана в тяжелом состоянии в больнице, с ними работают медики", — сказал собеседник агентства.
"Мы держим ситуацию на контроле, со всеми органами — с главврачом больницы, с главой Озинского района, администрацией губернатора Саратовской области — на связи, каждые 10-15 минут информация обновляется", — добавил он.
"В автобусе находились семеро пассажиров, пятеро из них — граждане Узбекистана, двое — Казахстана. Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое граждан Казахстана госпитализированы", — сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.