Состояние пострадавших в ДТП под Саратовом граждан Казахстана тяжелое

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Двое граждан Казахстана, пострадавших в субботу в результате столкновения грузового поезда и автобуса на переезде в Озинском районе Саратовской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов-Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, пятеро погибли, двое пострадали. Ранее Шеккалиев сообщил, что погибли граждане Узбекистана, пострадавшие — граждане Казахстана. По данным областного минздрава, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй — в стабильном среднем.

"Граждане Казахстана в тяжелом состоянии в больнице, с ними работают медики", — сказал собеседник агентства.

"Мы держим ситуацию на контроле, со всеми органами — с главврачом больницы, с главой Озинского района, администрацией губернатора Саратовской области — на связи, каждые 10-15 минут информация обновляется", — добавил он.

В МВД Казахстана подтвердили госпитализацию двух граждан республики.

"В автобусе находились семеро пассажиров, пятеро из них — граждане Узбекистана, двое — Казахстана. Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое граждан Казахстана госпитализированы", — сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.