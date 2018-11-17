В Саратове простились с членами экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Панихида по троим членам экипажа потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва-Орск Андрею Ревякину, Олегу Сергееву и Виктории Коваль прошла в субботу в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии".
Прощание с ними состоялось в субботу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Саратове. В траурной церемонии приняли участие порядка 300 человек, среди них были родные, близкие, знакомые погибших, руководство "Саратовских авиалиний", бывшие и работающие члены коллектива, а также простые горожане.
"После обряда отпевания прошла гражданская панихида, на которой гендиректор "Саратовских авиалиний" Игорь Натыкан в прощальном слове отметил, что прошло более девяти месяцев с того февральского дня, но смириться и принять это невозможно. Светлую память о наших коллегах мы будем хранить в наших сердцах", — сказала собеседница агентства.
В "Саратовских авиалиниях" также добавили, что в субботу прощаются в Москве со вторым пилотом борта Сергеем Гамбаряном, его похоронят в столице.
Ранее в авиакомпании сообщили, что бортпроводника Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, а командира судна Валерия Губанова похоронят в воскресенье в Тамбове.