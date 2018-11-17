РЖД назвали виновника ДТП на переезде под Саратовом

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд в Озинском районе Саратовской области перед приближающимся грузовым поездом, что привело к ДТП с пятью погибшими, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД).

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов — Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, пятеро погибли, двое пострадали.

"При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находилось семь человек, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 1170-м километре перегона Семиглавый Мар – Озинки однопутного неэлектрифицированного участка Ершов – Озинки на регулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником.

"Причина ДТП – грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда", — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба добавила, что пострадавшие с повреждениями различной степени тяжести доставлены в районную больницу.