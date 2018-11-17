Число погибших в ДТП с автобусом и поездом под Саратовом возросло до пяти

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Ранее в УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов — Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, четверо погибли, трое пострадали. Задержек в движении поездов не произошло.

"Пятый пассажир автобуса, женщина, скончалась", — сказала собеседница агентства.