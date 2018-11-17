В Якутии восемь рыбаков унесло в море на льдине

ЯКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. Восемь якутских оленеводов унесло в море Лаптевых на льдине, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Оленеводы работают в сельскохозяйственном кооперативе "Мултук", который занимается разведением оленей на острове Большой Ляховский.

По сообщению ведомства, в субботу мужчины выехали на рыбалку. По спутниковому телефону они связались с главой общины "Мултук", сообщив, что их на льдине несет в море. В разговоре им удалось передать координаты.

"В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация о том, что с острова Большой Ляховский Булунского района оторвало и отнесло в море льдину с восемью людьми. В настоящий момент организовано взаимодействие с министерством обороны и спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России… для проведения поисково-спасательных работ", — отметили в пресс-службе.