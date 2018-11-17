В КБР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в частном доме

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Состояние ребенка, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, немного улучшилось, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в субботу помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в пятницу в селении Заюково в Баксанском районе произошел взрыв бытового газа в частном домовладении. В результате взрыва пострадали три человека – 60-летний мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок, которые получили от 18 до 60% ожогов тела. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу. По данным АО "Газпром газораспределение Нальчик", причиной взрыва стала утечка газа из самовольной подземной врезки в газопровод.

"Пострадавшая девочка по-прежнему находится в реанимации детской больницы, ее состояние немного улучшилось, оно стабильное, ребенок выведен из шока, угрозы жизни нет. Ее дедушка и бабушка в тяжелом состоянии находятся в реанимации республиканской клинической больницы", — сказала Шомахова.