В Москве локализовали пожар на НПЗ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на НПЗ в Капотне в Москве локализован, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
"К месту следует лаборатория УМЛК для замера ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка", — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Очевидцы публикуют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне https://t.co/o1fqDNqZFU pic.twitter.com/2tICHKyWnn— РИА Новости (@rianru) 17 ноября 2018 г.