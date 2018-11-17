В Москве локализовали пожар на НПЗ

Пожар на НПЗ в Москве (11)

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на НПЗ в Капотне в Москве локализован, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"К месту следует лаборатория УМЛК для замера ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка", — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.