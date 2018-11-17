Во Владивостоке загорелся автобус с пассажирами

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на остановке во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.

"В 13.39 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на остановке Окатовая… Наблюдалось пламенное горение салона автобуса по всей площади. Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули автотранспортное средство, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Пожарные были на месте происшествия уже спустя 4 минуты (13.43). В 13.47 пожар локализован, а в 14.00 полностью потушен на площади 25 "квадратов". При тушении были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.