В Москве для борьбы с огнем на НПЗ увеличат количество пожарных расчетов

Пожар на НПЗ в Москве (11)

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Количество пожарных расчетов для борьбы с возгоранием на НПЗ в Москве планируется увеличить почти вдвое — до 50 единиц, сообщил РИА Новости представитель оперштаба на месте ЧС.

"Наращивается группировка. Число пожарных расчетов планируется довести до 50 единиц", — сказал он.

Ранее сообщалось, что борьбу с огнем ведут 120 человек и 30 пожарных расчетов.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров.