В Москве на место пожара на НПЗ выехала лаборатория для взятия проб воздуха

Пожар на НПЗ в Москве (11)

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе выехала на место пожара на НПЗ в Капотне в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Направлена лаборатория для взятия проб воздуха в районе пожара", — сказал он.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. Пожар тушат 120 спасателей и 30 единиц техники.