В Москве на нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка крекинга

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Установка крекинга и печь дожига горят на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, есть угроза перехода огня на другие объекты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Действуют два очага горения высотой более 10 метров", — сказал собеседник агентства.

Расстояние между ними составляет 50 метров. Пожару присвоен второй ранг. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники.

Движение в районе пожара затруднено.

Установка крекинга используется для переработки нефти и ее фракций для получения моторного топлива, масел и других продуктов.