В Москве проверяют данные об инциденте в клинике, где девушке пробили череп

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что во время операции в частной клинике в Москве девушке пробили основание черепа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки информации СМИ о причинении вреда здоровью пациентки в одной из столичных частных клиник", — сказала она.

Из информационного сообщения следует, что в частной клинике на юге Москвы при проведении на лице корректирующей операции девушке было пробито основание черепа, после чего у пострадавшей открылось сильное кровотечение. В результате пациентку госпитализировали в больницу.

"В ходе проведения проверки будут проведены проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — сказала она.