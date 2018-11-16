В Саратове возбудили дело после жалоб о жестоком обращении с детьми в саду

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело после сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детского сада №220, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.
"В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сказал собеседник агентства. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.
В мэрии Саратова ранее сообщили РИА Новости, что в связи с бурными волнениями среди родителей воспитанников детсада подписан приказ об увольнении старшего воспитателя, хотя прежде претензий к ее работе никогда не было. Позднее глава города Михаил Исаев признал, что старший воспитатель детсада допустила моральное давление на ребенка путем откровенной ругани.