В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

ИРКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщает управление СК по региону.

Ранее сообщалось, что школьный автобус съехал в кювет и перевернулся после столкновения с трактором на трассе в Иркутской области. В результате аварии пострадал водитель автобуса, который направлен на амбулаторное лечение.

"Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что 64-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по дороге Черемшанка – Саянск. Во время обгона автобус по касательной задел трактор МТЗ-80 и съехал в кювет. По предварительной информации, никому из 14 школьников, находящихся в салоне, медпомощь не потребовалась.