Пострадавшие от взрыва газа в Кабардино-Балкарии получили сильные ожоги

НАЛЬЧИК, 16 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, которые пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находятся в реанимации, они получили от 18 до 60% ожогов тела, сообщила РИА Новости помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что в 15.17 мск в пятницу в селении Заюково в Баксанском районе произошел взрыв бытового газа в частном домовладении. В результате взрыва пострадало три человека – 60-летний мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок.

"Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, ребенок получил 18% ожогов тела, взрослые – 40 и 60%. Ожоги глубокие, мужчина и женщина госпитализированы в реанимацию республиканской клинической больницы, ребенок доставлен в реанимационное отделение республиканской детской клинической больницы в Нальчике", — сказала Шомахова.

Она отметила, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В региональном СУСК сообщили, что по факту взрыва проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.