В Нижнем Новгороде проводят проверку после массового заболевания в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту массового заболевания детей кишечной инфекцией в гимназии №53 Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

В четверг гимназия № 53 была закрыта на карантин после того, как заболели около 50 школьников, которые жаловались на температуру, жидкий стул и рвоту. Результаты санитарно-эпидемиологического исследования показали, что причиной заболевания несовершеннолетних стал норовирус, а вероятный путь передачи инфекции – пищевой.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, которое проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, предполагаемым источником инфекции явился носитель норовирусной инфекции из числа персонала пищеблока образовательного учреждения. В пищеблоке гимназии выявлены нарушения санитарных правил: не соблюдаются условия хранения готовых кулинарных изделий, неудовлетворительно содержатся производственные цеха и оборудование, нарушаются правила мытья кухонной посуды, не созданы условия для соблюдения личной гигиены для сотрудников пищеблока.