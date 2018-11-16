В Ростовской области из-за снегопада ограничили движение на четырех трассах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекция ограничила движение для пассажирского транспорта на четырех дорогах в Ростовской области из-за снегопада, сообщает ГУМВД России по области.

"В настоящее время в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями с 16.30 мск ограниченно движение для пассажирского транспорта на автодорогах "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский", "Головное-Южный-Большая Мартыновка", "Пролетарск-Сухой-Большая Орловка" и "Ростов-Волгодонск" (с 0 по 200 километр)", — говорится в информации.

Управление ГИБДД Ростовской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае если поездку невозможно отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к 10-балльным пробкам в центре Ростова и заторам на трассах. Во вторник непогода спровоцировала несколько массовых аварий, движение для пассажирского транспорта было закрыто на участках нескольких трасс. Ситуация нормализовалась в среду. В настоящее время в регионе опять начался снегопад.