В Ростовской области из-за снегопада ограничили движение на четырех трассах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекция ограничила движение для пассажирского транспорта на четырех дорогах в Ростовской области из-за снегопада, сообщает ГУМВД России по области.
Управление ГИБДД Ростовской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае если поездку невозможно отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.
В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к 10-балльным пробкам в центре Ростова и заторам на трассах. Во вторник непогода спровоцировала несколько массовых аварий, движение для пассажирского транспорта было закрыто на участках нескольких трасс. Ситуация нормализовалась в среду. В настоящее время в регионе опять начался снегопад.