МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Арестована и.о. главврача в Калининграде, которая запретила вводить новорожденному ребенку дорогое лекарство, сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата, подозреваемая, по версии следователей, не дала препарат, младенец умер.

Следствие полагает, что, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым.

"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следственных органов СК РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и.о. главного врача одного из родильных домов города Калининграда, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 января 2019 года, она водворена в следственный изолятор.

Ранее в правительстве отметили, что масса новорожденного в 700 граммов при рождении оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая, роды в 23-24 недели беременности — как ранние преждевременные.

"Информация о том, что младенцу не был назначен препарат "Куросурф" из-за его дефицита, не соответствует действительности, в роддоме №4 этого препарата достаточно. Он широко назначается детям, которые рождаются на ранних сроках. И даже при озвученной стоимости в 22-24 тысячи рублей он не считается дорогостоящим", — добавили в обладминистрации.

В правительстве назвали не соответствующей действительности информацию о том, что врачи вынуждены экономить на приобретении дорогостоящих препаратов для новорожденных, а также отметили, что случаев неназначения таких медикаментов при наличии показаний зафиксировано не было.

Предварительной причиной смерти новорожденного специалисты называют респираторные нарушения у новорожденного. Окончательные выводы будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.