В Калининграде начальник выстрелил в сотрудника, потребовавшего зарплату

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали работодателя, который открыл стрельбу по своему подчиненному, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В дежурную часть поступило сообщение о конфликте на территории компании по производству металлических изделий. Там полицейские обнаружили 47-летнего мужчину с ранениями от травматического оружия, его госпитализировали.

Совместно с сотрудниками Росгвардии им удалось задержать 45-летнего генерального директора этого предприятия.

"Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчиненному в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что руководитель выстрелил в сотрудника не менее четырех раз. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении под стражу. Вместе с гендиректором задержали его приятеля, также участвовавшего в конфликте.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.