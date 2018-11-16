Суд арестовал трех фигурантов дела о ДТП под Тверью, где погибли 13 человек

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Суд арестовал еще трех фигурантов уголовного дела о ДТП с участием двух автобусов в Тверской области, где погибли 13 человек, сообщает СК РФ.

Ранее суд поместил под домашний арест директора ООО "ТрансАвто" Алексея Морозова, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте учредителя ООО "ТрансАвто" Геннадия Гревцева и директора ООО "Автодом" Ольгу Бурмову. А накануне был взят под стражу руководитель ООО "Рем-Сервис" Сергей Барабанов", — говорится в сообщении СК в WhatsApp.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.