Под Воронежем двое детей погибли, отравившись газом

ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли в Воронежской области, отравившись угарным газом, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Тела детей были обнаружены 16 ноября в жилом помещении на ферме ООО "Подворье" в селе Старая Ведуга Семилукского района.

"По предварительным выводам, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом в то время как их родители ушли, оставив детей в жилом помещении, оборудованном металлической печью кустарного производства", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, родители малышей, граждане Армении, прибыли на территорию России в апреле 2018 года и встали на миграционный учет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних, в ходе которой будут изучены обстоятельства, при которых семья проживала в помещении на территории фермы, дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов миграционного учета и опеки", — сообщает надзорное ведомство.