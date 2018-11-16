На Алтае борца с коррупцией арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю полковник Вадим Надвоцкий и его бывший коллега заключены под стражу по делу о взятке в 5 миллионов рублей, сообщает СК РФ в Whatsapp.

"Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере", — говорится в релизе.

По версии следствия, полковник полиции при посредничестве бывшего коллеги получил 5 миллионов рублей от бизнесмена за прекращение проверок его предприятий. Возбуждено уголовное дело.