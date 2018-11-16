В Тюменской области будут судить врачей, обвиняемых в смерти двух пациенток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Бывший заведующий гинекологическим отделением областной больницы №1 в Тюмени и врач-хирург этой же клиники, обвиняемые в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло смерть двух пациенток, предстанут перед судом, сообщает в пятницу СК.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и статьей УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, в июне 2014 года заведующий гинекологическим отделением, выполняя в плановом порядке лапароскопическую операцию на придатках 51-летней пациентки, допустил дефект лечебных мероприятий, выразившийся в ятрогенном повреждении сигмовидной кишки, что повлекло перитонит, а в последующем — смерть.
"В ходе следствия была определена причинно-следственная связь между летальным исходом двух местных жительниц и дефектами лечебных и диагностических мероприятий, допущенными лечащими врачами. В 2017 году заведующий гинекологическим отделением областной больницы №1 города Тюмень был уволен по собственному желанию", — отмечается в сообщении.