В Тюменской области будут судить врачей, обвиняемых в смерти двух пациенток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Бывший заведующий гинекологическим отделением областной больницы №1 в Тюмени и врач-хирург этой же клиники, обвиняемые в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло смерть двух пациенток, предстанут перед судом, сообщает в пятницу СК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и статьей УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в июне 2014 года заведующий гинекологическим отделением, выполняя в плановом порядке лапароскопическую операцию на придатках 51-летней пациентки, допустил дефект лечебных мероприятий, выразившийся в ятрогенном повреждении сигмовидной кишки, что повлекло перитонит, а в последующем — смерть.

Кроме того, в августе 2017 года обвиняемый при проведении аналогичной операции жительнице Тюмени 1989 года рождения допустил аналогичное повреждение стенки сигмовидной кишки, а именно ожог, в результате которого у пациентки развился разлитой перитонит, который не был вовремя диагностирован дежурным врачом-хирургом отделения гнойной хирургии, считают следователи. Соответственно, не была оказана необходимая медицинская помощь, в результате чего пациентка скончалась, полагает следствие.

"В ходе следствия была определена причинно-следственная связь между летальным исходом двух местных жительниц и дефектами лечебных и диагностических мероприятий, допущенными лечащими врачами. В 2017 году заведующий гинекологическим отделением областной больницы №1 города Тюмень был уволен по собственному желанию", — отмечается в сообщении.